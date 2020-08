Gazzetta: Barcellona-Napoli, ci sono solo 50 possibilità su cento che Insigne possa essere disponibile (Di venerdì 7 agosto 2020) In vista del match di domani contro il Barcellona, resta l’incertezza sulle condizioni di Lorenzo Insigne. E sulla possibilità di vederlo sul terreno di gioco al Camp Nou. La Gazzetta dello Sport scrive che il capitano ce la sta mettendo tutta, ma che al momento la percentuale sulla sua presenza in campo è al 50%. “Il capitano ce la sta mettendo tutta, ieri si è sottoposto alle solite terapie ed ha anche svolto parte del lavoro con i compagni, sul campo. Ci sono stati dei piccoli passi in avanti, ma la situazione resta ancora tutta da definire, nel senso che il giocatore dovrà provare a calciare e lo farà stamattina, nella seduta di rifinitura che il Napoli svolgerà a Castel Volturno, prima della partenza per Barcellona. Ci ... Leggi su ilnapolista

napolista : Gazzetta: Barcellona-Napoli, ci sono solo 50 possibilità su cento che Insigne possa essere disponibile Gattuso deci… - napolista : Barcellona-napoli, Insigne ancora in dubbio. Sente dolore se calcia di interno piede Sulla Gazzetta. E’ un moviment… - sportli26181512 : Barcellona imbattibile in casa e ai quarti dal 2007: Napoli a caccia dell’impresa: Barcellona imbattibile in casa e… - sportli26181512 : Napoli, Insigne ci proverà fino all’ultimo. Ma quando calcia sente ancora dolore: Napoli, Insigne ci proverà fino a… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Champions #Barcellona #Napoli, Insigne ci proverà fino all’ultimo. Ma quando calcia sente ancora dolore -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Barcellona Come fermo Leo Messi. Il Napoli proverà a ingabbiarlo La Gazzetta dello Sport Lorenzo andrà a Barcellona e farà di tutto per giocare, ma quando colpisce di interno piede sollecita l’adduttore infiammato

Piccoli passi in avanti, ma poche certezze. In breve, sono le ultime novità che riguardano Lorenzo Insigne e il suo infortunio. Il capitano anche oggi ha continuato a sottoporsi alle terapie del caso ...

Messaggio di Marquez: "Cadere è permesso, rialzarsi un obbligo"

“Caer está permitido, levantarse es una obligación. Gracias a tod@s por los mensajes de apoyo!” Cadere è consentito, rialzarsi è un obbligo. Marc Marquez con questo breve messaggio in spagnolo e in in ...

Piccoli passi in avanti, ma poche certezze. In breve, sono le ultime novità che riguardano Lorenzo Insigne e il suo infortunio. Il capitano anche oggi ha continuato a sottoporsi alle terapie del caso ...“Caer está permitido, levantarse es una obligación. Gracias a tod@s por los mensajes de apoyo!” Cadere è consentito, rialzarsi è un obbligo. Marc Marquez con questo breve messaggio in spagnolo e in in ...