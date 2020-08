Gattuso: «In Italia non riesco a togliermi l’etichetta di “Ringhio”. Non sono difensivista» – VIDEO (Di venerdì 7 agosto 2020) Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Barcellona. Le sue parole Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Barcellona. Queste le sue parole sull’etichetta da difensivista. DIFENSIVISMO – «Basta saper leggere bene i dati, i numeri. Forse in Italia non lo sappiamo fare e si vuole calcare il mio soprannome, ma i numeri dicono diversamente. Se l’organizzazione tattica viene scambiata col difensivismo non è un mio problema. Da calciatore ho fatto cose importanti, con caratteristiche totalmente diverse e prima di toglierti l’etichetta ci vuole un po’ di tempo. Ma va bene così». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il Napoli è già blindato

La notte tanto attesa sta per arrivare, una sfida infinita che era prevista il 18 marzo e traslata in piena estate nei calendari del calcio adattati alla pandemia. Il Napoli si prepara, cerca la conce ...

