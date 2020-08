Gattuso a Sky: «Barcellona? Sarà come scalare l’Everest» (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo la conferenza stampa Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport: queste le parole del tecnico azzurro Gennaro Gattuso ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dopo le parole in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni. Barcellona – «Avremo un Everest da scalare. In questi mesi ho sentito dire tante barzellette, tipo che il Barcellona non sarebbe in forma. Invece ci sono dei giocatori che sono uno spettacolo da guardare. Cosa dirò alla squadra? Per queste partite dico sempre che bisogna ricordarsi da dove si è partiti. Della storia che ciascuno si è scritto da solo. Prima del Camp Nou ci sono state la parrocchia, la spiaggia, le squadre giovanili». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

