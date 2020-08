Gargano: controlli movida, otto locali sanzionati (Di venerdì 7 agosto 2020) Di seguito alcuni comunicati diffusi dai carabinieri: Nelle notti dei recenti fine settimana, nel cuore del Gargano, nell’apice della stagione turistica, a cui fa da sfondo l’emergenza coronavirus, la Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano ha svolto una serie di servizi di controllo del territorio per assicurare ai villeggianti ed alla comunità garganica tranquillità e sicurezza, tenendo conto dell’attuale normativa di prevenzione del contagio da coronavirus, con cui viene evidenziato di non abbassare la soglia dell’attenzione, ma di continuare a seguire le basilari prescrizioni: tenere le distanze, lavarsi le mani, indossare la mascherina (ove è difficile distanziarsi) e per i titolari di esercizi pubblici, indossare e far indossare la mascherina, assicurare ai clienti la distanza dagli estranei e ... Leggi su noinotizie

É caduto sull’asfalto mentre percorreva in bicicletta via Commenda a Castelfranco, lo scorso 25 giugno, e ha denunciato il sindaco: secondo il ciclista la caduta è stata provocata da una buca e la col ...

Nel Gargano c'è una foresta in attesa di essere piantata

ROMA (ITALPRESS) - Ci sono 200.000 piante autoctone nel vivaio forestale del Consorzio di bonifica montana del Gargano, pronte per essere piantumate sul più grande promontorio italiano, nella cui biod ...

