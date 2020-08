Gaeta, riapre il campanile del Duomo: ecco quando (Di venerdì 7 agosto 2020) L’Arcivescovo di Gaeta, S.E. Mons. Luigi Vari, annuncia che sono ufficialmente terminati i lavori di restauro del campanile del Duomo di Gaeta. La straordinaria torre campanaria, realizzata tra il 1148 e il 1279, sarà finalmente aperta al pubblico. I danni della seconda guerra mondiale vennero recuperati nel 1961; ulteriori lavori alle facciate terminarono nel 1999; in questo momento sono stati consegnati gli interventi interni di consolidamento e rifacimento delle scale al fine di garantire la possibilità di accesso ai visitatori. Gli ultimi lavori sono stati finanziati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo unitamente a fondi diocesani e realizzati dalla Ditta Lupo Rocco. Fondamentale e determinante, per tutta una serie di questioni inerenti il restauro, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta

