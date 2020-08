Furto nella casa di Tamara Ecclestone: arrestati due italiani, ma niente bottino (Di sabato 8 agosto 2020) Due cittadini italiani sono stati arrestati a Milano e sono sospettati di far parte della banda che protagonista del Furto milionario dei gioielli rubati nella casa londinese di Tamara Ecclestone, figlia dell’ex boss della F1 Bernie. Secondo ‘Il Giorno’, i due arrestati sarebbero un milanese con precedenti per Furto e un suo amico incensurato. Restano ancora ricercati un uomo e una donna di origine sinti che avrebbero il bottino del colpo. Nel mese di febbraio erano stati arrestati invece una donna romena con il figlio, anch’essi parte della banda: lei era stata arrestata a Londra dopo essere partita da Malpensa, il figlio bloccato prima che potesse partire per il ... Leggi su sportfair

