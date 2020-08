Frittelle di ananas leggere e super golose! Le hai mai provate? (Di venerdì 7 agosto 2020) Volete preparare un dolce buonissimo che sia allo stesso tempo rapido da cucinare? Ecco la ricetta per fare delle golose Frittelle di ananas. Ingredienti per fare le Frittelle di ananas Per preparare delle Frittelle di ananas, avrete bisogno di: 100 ml di latte intero 100 grammi di farina di tipo 00 15 ml di rum 12 fette di ananas sciroppato Un uovo intero. Per cuocere le Frittelle: olio di oliva o olio di semi di arachidi. Per decorare le Frittelle potete usare: Zucchero a velo Sciroppo d’acero Pezzi di ananas. Come cucinare le Frittelle di ananas: scolare l’ananas Aprire la confezione di ananas sciroppato e scolare completamente il succo. ... Leggi su pianetadonne.blog

