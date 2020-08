Friends: le riprese della reunion sono state nuovamente posticipate (Di venerdì 7 agosto 2020) Le riprese dell'attesa reunion di Friends, che erano in programma tra pochi giorni, sono state nuovamente posticipate. Le riprese della reunion di Friends sono state nuovamente posticipate a causa della complicata situazione attualmente in corso in California a causa del Coronavirus. L'evento, che avrebbe dovuto debuttare il 27 maggio sugli schermi americani, avrebbe dovuto celebrare il debutto di HBO Max sul mercato. I protagonisti di Friends avrebbero dovuto ritrovarsi insieme sul set il 17 agosto, tuttavia i casi di persone positive al Coronavirus nell'area di Los Angeles sono ... Leggi su movieplayer

