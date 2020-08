Freud's Bones: successo per la campagna Kickstarter dell'ispirato progetto italiano dedicato al padre della psicoanalisi (Di venerdì 7 agosto 2020) Freud's Bones, l'interessantissimo progetto italiano dedicato al padre della psicoanalisi, ha concluso da poco la sua campagna Kickstarter partita lo scorso 6 luglio.In meno di 36 ore dall'inizio della campagna il gioco aveva già raggiunto primo stretch goal di 5.000 Euro, ma andando avanti il contributo dei backer è aumentato sempre di più.Sulla pagina Kikcstarter dedicata a Freud's Bones possiamo vedere che l'ispirato progetto di Axel Fox (Fortuna Imperatore) ha raccolto ben 15.483 Euro, grazie a 530 sostenitori.Leggi altro... Leggi su eurogamer

