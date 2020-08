Freni copiati dalla Mercedes, Racing Point punita con 15 punti nei costruttori (Di venerdì 7 agosto 2020) La Fia ha accolto la protesta della Renault della Racing Point, presentata al termine del GP della Stiria, seconda prova del Mondiale 2020. Per il team francese, la Racing Point aveva copiato le prese ... Leggi su gazzetta

La Fia ha accolto la protesta della Renault della Racing Point, presentata al termine del GP della Stiria, seconda prova del Mondiale 2020. Per il team francese, la Racing Point aveva copiato le prese ...

Caso Racing Point: il perché del ritardo nel verdetto

[Rassegna stampa] – La decisione sul ricorso presentato dalla Renault contro la Racing Point era inizialmente previsto mercoledì, ma diversi fattori hanno spinto i vertici tecnici della FIA a rimandar ...

