Francesca Pascale, foto hot con Paola Turci: baci roventi per la ex di Berlusconi (Di venerdì 7 agosto 2020) Francesca Pascale, foto hot con la star della musica: baci roventi per la ex di Berlusconi Nelle meravigliose acque del Cilento, Francesca Pascale e Paola Turci si godono le vacanze estive insieme, su un superyacht affittato per l’occasione e non fanno mistero del loro profondo legame. Sul settimanale “Oggi” sono apparse le foto della nuova coppia, già da tempo si vociferava di una “amicizia molto speciale” tra le due ma, stando a quello che mostrano le immagini, la relazione tra la Pascale e la Turci è più vera che mai. Dopo aver messo da parte Silvio Berlusconi, Francesca ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Francesca Pascale bacia Paola Turci: la foto della coppia paparazzata sullo yacht - fanpage : Tra Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe nata un'amicizia speciale - gels_pasciari : RT @HMQueenBee: Francesca Pascale miglior plot twist, miglior upgrade e miglior character development del 2020. - Rkmm__ : RT @HMQueenBee: Francesca Pascale miglior plot twist, miglior upgrade e miglior character development del 2020. - salvalente11 : Nel nostro star system casareccio l’importante non è chi ti paga, è come spendi -