Francesca Pascale e Paola Turci, Mario Adinolfi al vetriolo: “Povero Silvio” (Di venerdì 7 agosto 2020) Nelle stesse ore in cui uno scoop del settimanale Oggi su Francesca Pascale e Paola Turci, apparentemente “intime” in vacanza, scuote le colonne del gossip, sul fronte dei social si scatena una guerra a colpi di tweet. Mario Adinolfi si scaglia contro la ex fidanzata di Silvio Berlusconi e tira in ballo Vladimir Luxuria. La replica arriva poco dopo e infiamma il web. Mario Adinolfi al veleno: “Povero Silvio“ Nelle stesse ore in cui il ghiotto scoop del settimanale Oggi surriscalda le cronache rosa tra carta stampata e social, arriva il commento di Mario Adinolfi. Parole al vetriolo incorniciate in un tweet che ha scatenato la rabbia di tanti utenti e che tira in ballo ... Leggi su thesocialpost

HuffPostItalia : Francesca Pascale bacia Paola Turci: la foto della coppia paparazzata sullo yacht - fanpage : Tra Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe nata un'amicizia speciale - fattoquotidiano : Premessa: sono eterosessuale, ma se avessi trascorso 15 anni con Silvio Berlusconi, oggi piacerebbero le donne anch… - nugellae : La sua parte lesbica si chiamava Francesca Pascale - greysonelove : RT @HMQueenBee: Francesca Pascale miglior plot twist, miglior upgrade e miglior character development del 2020. -