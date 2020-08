Francesca Cipriani shooting fotografico per strada viene fermata dai vigili (Di venerdì 7 agosto 2020) Francesca Cipriani durante lo shooting fotografico per un calendario, è stata fermata da un vigile che ha interrotto la sessione di foto e minacciato di multarla. Il settimanale “Nuovo” ha immortalato il momento, con la showgirl in body di pizzo nero e cappello di paglia è alle prese con l’agente in divisa. Multa evitata per un pelo, ma che imbarazzo… Pose bollenti e body trasparente che poco lasciava all’immaginazione per la Cipriani che si lasciava fotografare disinibita accanto a una balla di fieno. “Posavo davanti al fotografo per un calendario e qualcuno avrà telefonato alle forze dell’ordine. E’ arrivato un vigile per farmi la multa. Gli ho spiegato che si trattava di lavoro e che non volevamo mancare di ... Leggi su people24.myblog

nonela_radio : Francesca Cipriani nuda e disinibita per foto hot in strada, arrivano i vigili - GossipItalia3 : Francesca Cipriani Instagram, in costume: «Un angelo! Ti sei fatta male cadendo dal Paradiso?» #gossipitalianews - clikservernet : Francesca Cipriani posa seminuda sul ciglio della strada: un vigile vuole multarla - Noovyis : (Francesca Cipriani posa seminuda sul ciglio della strada: un vigile vuole multarla) Playhitmusic -… - geppy2911 : Francesca Cipriani va in strada mezza nuda? Fermata dalla polizia, e... -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cipriani Francesca Cipriani si esalta in bikini bianco: l’ultimo post su Instagram è uno spettacolo – FOTO TuttoAbruzzo.it Pronto il cartellone del Festival nato dalla raccolta fondi RipARTiamo

Dal virtuale al reale, un gruppo nato sui social produce un festival che approda nelle piazze cittadine di Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi. Un viaggio in senso contrario per riappropriaci degli spazi ...

Francesca Cipriani: disavventura in lingerie

Il recente shooting sexy di Francesca Cipriani è stato bloccato da un vigile sul piede di guerra. Nelle ultime ore, la procace showgirl è stata al centro di un diverbio scoppiato su un estemporaneo se ...

Dal virtuale al reale, un gruppo nato sui social produce un festival che approda nelle piazze cittadine di Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi. Un viaggio in senso contrario per riappropriaci degli spazi ...Il recente shooting sexy di Francesca Cipriani è stato bloccato da un vigile sul piede di guerra. Nelle ultime ore, la procace showgirl è stata al centro di un diverbio scoppiato su un estemporaneo se ...