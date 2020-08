Formula-farsa? "Racing Point ha copiato Mercedes", ecco la sanzione: il "buffetto" della Fia (Di venerdì 7 agosto 2020) Arriva la sentenza sulla Racing Point, il "clone" della Mercedes in Formula 1. Clone anche per la Fia, che a pochi minuti dal via della prima sessione di libere al Gp-bis a Silverstone fa sapere di aver comminato alla scuderia 400mila euro di multa e 15 punti di penalità. Il tutto per la somiglianza sospetta, evidentemente troppo sospetta, con le Mercedes campioni del mondo dello scorso anno. Insomma la RP20 del team anglo-canadese è troppo simile alla W10 campione del mondo: la Fia ritiene dunque plausibile che Mercedes abbia passato alla scuderia satellite i disegni della vettura, circostanza vietata dal regolamento. Stupiscono, però, le modalità con cui viene comminata la ... Leggi su liberoquotidiano

La tragedia che volge in farsa è sempre un triste spettacolo. E la vicenda del re emerito di Spagna non fa eccezione. Oggi vediamo Juan Carlos di Borbone che, a 82 anni e dopo trentotto anni sul trono ...

Formula E, dove eravamo rimasti?

Con l'arrivo del Coronavirus la maggioranza dei campionati automobilistici ha ritardato la ripartenza, ma per la Formula E è stato diverso ... appiedato da Audi dopo la farsa di cui è stato ...

