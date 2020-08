Formula 1, Sergio Perez ancora positivo al Coronavirus: il messicano salta il GP del 70° Anniversario (Di venerdì 7 agosto 2020) Sergio Perez salterà ufficialmente anche il Gran Premio del 70° Anniversario, il tampone a cui si è sottoposto il pilota messicano nella giornata di ieri è risultato ancora positivo, motivo per il quale non potrà prendere parte al secondo week-end di Silverstone. Pool/Getty ImagesLa Racing Point ha deciso dunque di affidarsi nuovamente a Nico Hulkenberg, costretto domenica scorsa a saltare a sua volta la gara per un guasto occorso alla sua monoposto pochi minuti prima del via. Il tedesco si è detto felice per questa nuova opportunità, mandando al contempo un messaggio a Perez: “sono davvero contento di poter correre ancora con il team a Silverstone. Lo scorso fine settimana ... Leggi su sportfair

SkyTG24 : Formula 1, Sergio Perez positivo al Coronavirus: escluso dal Gp di Silverstone - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Perez ha concluso la quarantena, per tornare in pista manca ancora un test negativo #F170 - sportface2016 : Sergio #Perez ha concluso la quarantena | Potrebbe partecipare all'#70thAnniversaryGP #F170 - FormulaPassion : #F1 | #Perez ha concluso la quarantena, per tornare in pista manca ancora un test negativo #F170 - zazoomblog : Formula 1 Sergio Perez rischia di saltare anche il secondo GP a Silverstone: la Racing Point attende novità -… -