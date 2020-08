Formula 1, Perez risponde alle accuse: “Non è colpa mia se ho contratto il Covid-19” (Di venerdì 7 agosto 2020) Non ha gradito particolarmente le accuse nei suoi confronti Sergio Perez, pilota di Formula 1 della Racing Point, che su Twitter ha replicato ad un utente che si scagliava contro di lui. “Molto irresponsabile da parte tua aver lasciato la bolla. Poi non piangere quando ti taglieranno dalla squadra. Molto male” scrive tale Daniel Ludlow Kuri. “E’ più irresponsabile esprimere la propria opinione senza essere a conoscenza dei fatti. Ho seguito tutte le indicazioni della Fia e della mia squadra. Non è colpa mia se mi sono contagiato, domani potrebbe toccare a te” ha risposto il pilota messicano. Más irresponsable opinar sin saber. Seguí todas las indicaciones de la Fía y mi equipo. No es mi culpa haberme contagiado, mañana puedes ser tu. Llorar ... Leggi su sportface

