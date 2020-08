Formula 1 – Il dubbio di Leclerc dopo le FP2 di Silverstone: “perchè siamo lenti con le medie?” (Di venerdì 7 agosto 2020) Settimo posto in pista dopo le FP2 del Gp di Silverstone per Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha avuto qualche difficoltà in più rispetto allo scorso weekend, nel quale si è corso sulla stessa pista, ma tutto sommato ha avuto buone sensazioni. Ai microfoni di Sky Sport, Leclerc ha però espresso un dubbio sulle gomme: “è andata abbastanza bene, un pochino più difficile rispetto al weekend scorso se devo essere sincero, ma stiamo ancora lavorando sodo per cercare di capire queste gomme: c’è un bello step di aderenza tra le medie e le soft, cosa che non si ripete con le altre mescole. Dobbiamo capire perchè siamo così lenti con le medie“.L'articolo Formula 1 – ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Formula dubbio Formula 1 - In dubbio la legalità della Racing Point - Quattroruote.it Quattroruote Berlino, monologo Da Costa: il portoghese fa il vuoto pure in gara-2

Si sta riscrivendo la storia della Formula E. Mai in cinque stagioni e mezza era successo che un pilota facesse tre pole di fila, mai era capitato che uno vincesse tre gare consecutive. Oggi Antonio F ...

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere FP2 live: Hamilton-Bottas, poi il vuoto!

La diretta Formula 1 torna dunque protagonista per la seconda volta consecutiva a Silverstone. Abbiamo ancora tutti negli occhi quello che è successo settimana scorsa, quando una gara francamente noio ...

