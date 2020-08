FORMAZIONI Juve Lione: le scelte degli allenatori (Di venerdì 7 agosto 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per gli ottavi di finale di Champions League 2019/20: FORMAZIONI Juve Lione Ecco gli schieramenti ufficiali di Juve-Lione, match valido per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimares, Aouar, Cornet; Ekambi, Depay Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

