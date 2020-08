For Honor accoglie un nuovo temibile eroe: la Guerrafondaia invade il campo di battaglia (Di venerdì 7 agosto 2020) Ubisoft ha annunciato il lancio di un nuovissimo eroe in For Honor, come parte dell'Aggiornamento 2.0 della Stagione 2 dell'Anno 4. Le Guerrafondaie sono imponenti guerriere determinate a diventare le nuove leader di Heathmoor. In concomitanza con l'arrivo di questa nuova guerriera, un Pass Evento Gratuito offrirà ai giocatori ricompense esclusive. For Honor è disponibile su PlayStation 4, i device della famiglia Xbox One e Windows PC.Adesso i giocatori possono sbloccare la Guerrafondaia come eroe giocabile. La sua arma, la flamberga, è una spada a due mani elegante e al tempo stesso letale. Dopo aver sconfitto Apollyon e indossato la sua armatura, Astrea vuole onorare la sua memoria e dare inizio all'Era di Tirannia. Da oggi, i giocatori potranno acquistare il ... Leggi su eurogamer

Honor 9X si è ufficialmente aggiornato alle nuove patch di sicurezza di luglio 2020. Il dispositivo dell'azienda cinese ha ricevuto la nuova interfaccia EMUI 10.0.o.225 con tutte le novità del caso e ...

Oggi, Ubisoft ha annunciato il lancio di un nuovissimo eroe in For Honor, come parte dell’Aggiornamento 2.0 della Stagione 2 dell’Anno 4. Le guerrafondaie sono imponenti guerriere determinate a divent ...

