Fondi per famiglie in difficoltà, stagionali turismo e spettacolo, ristoranti, alberghi. Ecco la bozza del dl Agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Di tutto può essere additato questo governo, meno che sul fatto che non scriva abbastanza quando si tratta di prodursi in un nuovo dl. Poi magari prima di presentarlo ci mette un po’, a volte inciampa, spesso si contraddice, ma scrivono, i relatori non fanno altro. Ne è un esempio la bozza del dl Agosto, appena sfornata dai ‘fornai’ di Palazzo Chigi: al suo interno spiccano infatti la bellezza di ben 103 articoli, 12 in più delle precedente. E tutto senza aver minimamente tenuto conto delle proposte delle opposizioni! Al suo interno come sempre tanta generosità: aiuti e soldi per tutti o meglio, ‘quasi’ tutti. Su tutte spiccano i 400 euro di reddito di emergenza per le famiglie in difficoltà (che andrà richiesta entro il 15 ottobre). Ma ce ne è per tutti: persino la cassa ... Leggi su italiasera

nzingaretti : Bene il DL agosto: utile all'Italia. Accolte tutte le priorità indicate dal @pdnetwork a partire dagli impegni sul… - ilpost : I dirigenti della NRA, la potente lobby delle armi statunitensi, sono accusati di aver intascato milioni e milioni… - fattoquotidiano : FONDI LEGA Sostegni ha detto di aver fatto la “testa di paglia” anche in altre società per conto dei commercialisti… - enviousmoi : RT @Jk_italy: [ITUNES ITALIA ????] #4 MY TIME ?? ?? ?? Questa sera ore 19 altro mass buying per My Time su ITunes. ??Se volete aiutare ed entr… - ViViCentro : Fondi comunitari del Patto per Catania e nuovi cantieri: ultime battute per la definizione dei Concorsi di progetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi per “Fondi per la scuola e per ponti e viadotti, lo Stato nelle aziende che sviluppano vaccini Il Fatto Quotidiano Salta il bonus ristoranti. Stoppani, Fipe: «Settore al collasso, abbassare l’Iva»

Sembrava fatta: invece, a quanto si apprende da una fonte di Governo, la proposta «bonus ristoranti» finalizzata a risollevare i consumi di uno dei settori più colpiti dalla pandemia è stata accantona ...

Tesei coordinatrice delle Regioni per il piano della “ripartenza”

In particolare dovremo utilizzare i fondi per investimenti e riforme incentrati sulle sfide e sulle esigenze connesse alla transizione verde e digitale, in modo da garantire una ripresa che sia ...

Sembrava fatta: invece, a quanto si apprende da una fonte di Governo, la proposta «bonus ristoranti» finalizzata a risollevare i consumi di uno dei settori più colpiti dalla pandemia è stata accantona ...In particolare dovremo utilizzare i fondi per investimenti e riforme incentrati sulle sfide e sulle esigenze connesse alla transizione verde e digitale, in modo da garantire una ripresa che sia ...