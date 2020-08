Fondazione Enasarco: “Tar conferma, accolta istanza cautelare su elezioni” (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Labitalia) – “Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato oggi l’istanza cautelare presentata dalla Fondazione Enasarco in riferimento alle note dei Ministeri vigilanti in tema di sospensione delle elezioni di rinnovo degli organi associativi a causa dello stato di emergenza da Covid-19”. Lo comunica una nota della Fondazione Enasarco. “Con l’ordinanza emessa, il Tar ha sospeso l’efficacia degli atti ministeriali impugnati e fissato la trattazione di merito del ricorso nell’udienza pubblica del 2 marzo 2021. E’ quindi confermato quanto deliberato lo scorso 21 luglio dal Consiglio di Amministrazione che ha fissato il periodo elettorale dal 24 settembre al 7 ... Leggi su calcioweb.eu

Adnkronos : #FondazioneEnasarco: 'Tar conferma, accolta istanza cautelare su elezioni' - Domenico_Marra : #Lavoro Enasarco: Fondazione, Tar conferma, accolta istanza cautelare su elezioni - CorriereQ : Enasarco: Fondazione, Tar conferma, accolta istanza cautelare su elezioni - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Tar accoglie istanza cautelare Fondazione Enasarco: sospesi provvedimenti ministero Lavoro - MontilloDomenic : RT @pierraineri: Tar accoglie istanza cautelare Fondazione Enasarco: sospesi provvedimenti ministero Lavoro -