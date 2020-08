Fiumicino, niente quarta pista all’Aeroporto. Montino: ‘E’ un’ottima notizia’ (Di venerdì 7 agosto 2020) “La bocciatura definitiva del Master Plan per la realizzazione della quarta pista dell’aeroporto di Fiumicino, giunta oggi da parte del Ministero dell’Ambiente, di concerto con quello dei Beni culturali e ambientali e del Turismo, è un’ottima notizia”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “È la posizione della nostra amministrazione da sempre e sulla quale, finalmente, otteniamo piena ragione – prosegue il sindaco -. Ed è una posizione che avevamo ribadito, grazie ad un ordine del giorno approvato in consiglio comunale qualche settimana fa, chiedendo alla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti di rivedere il suo piano degli interventi eliminando proprio la quarta pista e inserendo, invece, interventi strutturali ... Leggi su ilcorrieredellacitta

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Fiumicino, niente quarta pista all’Aeroporto. Montino: ‘E’ un’ottima notizia’ - CorriereCitta : Fiumicino, niente quarta pista all’Aeroporto. Montino: ‘E’ un’ottima notizia’ - Rob_accia : Non prendete la Roma Fiumicino a uscire. Stanno fermi. Altro incendio. @AlMazza64 non dico niente. - resistozaynx : Sto aspettando il treno per tornare a roma (ci mette 55 minuti) da fiumicino e niente la mia amica domani parte e l… - Rr20051961 : @TIRegionale buongiorno non riesco a trovare notizie relative alle modifiche in vigore dall 8 agosto sulla linea or… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino niente Fiumicino, niente quarta pista all’Aeroporto. Montino: ‘E’ un’ottima notizia’ Il Corriere della Città Aeroporto Fiumicino, Costa dice no all’ampliamento: «Ambiente da proteggere»

«Elevato impatto ambientale sulla Riserva, niente ampliamento per l’aeroporto di Fiumicino”. Questa la motivazione per cui il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato, di concerto con il ministr ...

Aranova senz’acqua, Severini: “A settembre pretendiamo un consiglio straordinario con Acea per risolvere il problema idrico”

Fiumicino – “In questi ultimi giorni, molte vie di Aranova sono state lasciate senza una goccia d’acqua: la gente è indignata e chiede risposte mai ricevute. I cittadini non possono stare senza acqua, ...

«Elevato impatto ambientale sulla Riserva, niente ampliamento per l’aeroporto di Fiumicino”. Questa la motivazione per cui il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato, di concerto con il ministr ...Fiumicino – “In questi ultimi giorni, molte vie di Aranova sono state lasciate senza una goccia d’acqua: la gente è indignata e chiede risposte mai ricevute. I cittadini non possono stare senza acqua, ...