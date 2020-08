Fiorentina, Commisso: "Se ci saranno ancora ostacoli non farò il centro sportivo" (Di venerdì 7 agosto 2020) Dallo stadio al centro sportivo al mercato della Fiorentina . E' un Rocco Commisso a tutto campo quello che parla ai microfoni di Radio Bruno in una lunga intervista andata in onda nel tardo ... Leggi su lanazione

