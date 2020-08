Fiere, crociere, obbligo di mascherina: cosa cambia con il nuovo dpcm. Conte: “Curva dei contagi stabile: stiamo facendo bene” (Di venerdì 7 agosto 2020) Resta l’obbligo delle mascherine al chiuso e del distanziamento interpersonale, ma dal 15 agosto potranno ripartire le crociere, e da settembre le Fiere. Queste sono le principali novità Contenute nel nuovo dpcm, il decreto del presidente del presidente del consiglio dei ministri, in vigore dal 10 agosto, che proroga le misure di sicurezza fino al 7 settembre. “Sono regole minime“, ha commentato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, presentando il nuovo decreto in conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri. “Non vogliamo nuove restrizioni“, aggiunge Conte. Al contrario, dice, nel nuovo dpcm “sono previste nuove riprese, per una ripartenza con ... Leggi su ilfattoquotidiano

