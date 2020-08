Feltrinelli: Furto di 16 dischi in vinile, ladro arrestato dalla polizia (Di venerdì 7 agosto 2020) Feltrinelli. Furto di 16 dischi in vinile nella libreria sita in Piazza Garibaldi, arrestato il ladro dalla polizia. E’ stato bloccato con la refurtiva, mentre tentava di dileguarsi tra i numerosi clienti di una nota libreria della stazione ferroviaria di Napoli Centrale, un 48enne napoletano, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo è entrato nel negozio … Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Feltrinelli Furto Feltrinelli: Furto di 16 dischi in vinile, ladro arrestato dalla polizia 2a News Genova, Federico Rampini: “Oriente e Occidente, quale futuro”?

Nella presentazione a numero contingentato con tutte le normative anti Covid-19 rigorosamente applicate presso la Feltrinelli di via Ceccardi a ... Questione annosa e complicata, ricca di risvolti dai ...

Nella presentazione a numero contingentato con tutte le normative anti Covid-19 rigorosamente applicate presso la Feltrinelli di via Ceccardi a ... Questione annosa e complicata, ricca di risvolti dai ...