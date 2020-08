Fase 3: Conflavoro Pmi a Catalfo, ammortizzatore unico per aziende (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Labitalia) - ammortizzatore sociale unico per le aziende senza vincoli di settore o dimension. E' quanto ha chiesto al ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, oggi, nel corso della videoconferenza sugli ammortizzatori sociali, Conflavoro Pmi, associazione guidata da Roberto Capobianco. “Quando parliamo di carattere universale – ha spiegato Maurizio Centra nella sua relazione tecnica – intendiamo dire che nessun lavoratore, a prescindere dai parametri dimensionali e settoriali dell'azienda per la quale presta l'opera, deve restare escluso dal beneficio dell'ammortizzatore sociale. È vero che con la riforma del 2015 determinate garanzie sono state ampliate, ma è altrettanto certo che la situazione storica che stiamo vivendo ha evidenziato tutta ... Leggi su iltempo

PISA Il direttivo regionale toscano di Conflavoro Pmi ha eletto Maurizio Doccini come nuovo delegato ai Rapporti istituzionali di Conflavoro Pmi Toscana. Doccini, già segretario Conflavoro per le prov ...

