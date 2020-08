Farouk Kassam: «Matteo Boe ha 60 anni ed è libero: mi auguro che spenda la tanta vita che ha davanti per fare cose migliori» (Di venerdì 7 agosto 2020) Ventotto anni fa venne rapito a Porto Cervo: il piccolo Kassam aveva 7 anni e rimase in mano alla banda 177 giorni. Oggi è un uomo d’affari, ha studiato in America e vive tra Roma, Dubai e la Sardegna: «Amo ancora questa terra, non è stata lei a ferirmi» Leggi su corriere

