Falso bagnino 'smascherato' dalla guardia costiera: brevetto contraffatto, e mai acquisito,, nei guai manfredoniano (Di venerdì 7 agosto 2020) Falso bagnino di Manfredonia 'smascherato' dagli uomini della guardia costiera nell'ambito dell'operazione 'Mare Sicuro 2020'. E' successo a Corigliano Calabro, dove la guardia costiera calabrese ha ... Leggi su foggiatoday

calabrianewsit : Falso bagnino scoperto nel cosentino: denunciato per truffa - - lameziainstrada : Falso bagnino scoperto nel cosentino, denunciato per truffa - ilcirotano : Scoperto falso bagnino dalla Guardia Costiera, denunciato all’Autorità Giudiziaria - - Strill_it : Scoperto falso bagnino dalla Guardia Costiera di Corigliano Calabro - AnsaCalabria : Falso bagnino scoperto nel cosentino, denunciato per truffa. Ha mostrato brevetto contraffatto appartenente ad altr… -