F1 News – Ufficiale: Multa (400 mila euro) e penalizzazione (-15 punti) per la Racing Point (Di venerdì 7 agosto 2020) C’è il verdetto sul caso Racing Point. In un documento di 14 pagine, a seguito dei reclami della Ranault, i commissari FIA hanno stabilito una penalità e una Multa per il team “Rosa”, la cui monoposto 2020 è sospettata di essere molto simile alla Mercedes del 2019. Il reclamo della Renault ha riguardato le prese d’aria dei freni. Questo il responso della Federazine: 15 punti di penalità e 400 mila dollari di Multa. I punti tolti riguardano la gara in Stiria così come la Multa; reprimenda, invece, per i successivi Gran Premi in Ungheria e Gran Bretagna. Le tappe che hanno portato al verdetto del 7 ... Leggi su giornal

acmilan : Comunicato Ufficiale: Pierre Kalulu ?? #SempreMilan - DiMarzio : Ufficiale: #MaxiLopez è un nuovo giocatore della #Sambenedettese I dettagli - juventusfc : UFFICIALE | @Pirlo_official è il nuovo allenatore della #Under23! Welcome ??, Coach Pirlo! ??… - michele_pinassi : RT @arturodicorinto: È stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un concorso per settanta specialisti in cybersecurity da dividere t… - gabcicala : RT @arturodicorinto: È stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un concorso per settanta specialisti in cybersecurity da dividere t… -

Ultime Notizie dalla rete : News Ufficiale Roma fuori dall'Europa League, ora è UFFICIALE: Lazio in Champions Calciomercato.com Ecco Instagram Reels: come usare la nuova funzione che lancia la sfida ai video di Tik Tok

Da oggi anche in Italia il social permette di creare video brevi di 15 secondi con effetti, proprio come l’app cinese ROMA - Instagram sfida TikTok. Arriva in oltre 50 paesi, compresa l’Italia, la fun ...

Bari, 29 anni fa lo sbarco della Vlora: le verità nascoste

fino a volerne chiedere la sospensione delle funzioni di ufficiale di governo, come scrisse «Repubblica» ne chiese «La testa»! Ma perché quella nave venne fatta partire in quelle condizioni da Durazzo ...

Da oggi anche in Italia il social permette di creare video brevi di 15 secondi con effetti, proprio come l’app cinese ROMA - Instagram sfida TikTok. Arriva in oltre 50 paesi, compresa l’Italia, la fun ...fino a volerne chiedere la sospensione delle funzioni di ufficiale di governo, come scrisse «Repubblica» ne chiese «La testa»! Ma perché quella nave venne fatta partire in quelle condizioni da Durazzo ...