F1 GP 70° anniversario, ufficiale: Hulkenberg ancora al posto di Perez su Racing Point (Di venerdì 7 agosto 2020) E’ ufficiale: al GP del 70° anniversario di Silverstone, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1, correrà ancora una volta Nico Hulkenberg alla guida della Racing Point e non Sergio Perez. Il messicano era stato sostituito nel primo appuntamento britannico dal tedesco per via della sua positività al coronavirus, ma nel frattempo si è ripreso e ora è guarito. Le sue condizioni fisiche, però, non sono state valutate come adeguate dal team, che ha deciso di confermare il tedesco anche in questa gara. Leggi su sportface

SkySportF1 : #F170, @Charles_Leclerc dice la sua sulle differenze di passo tra i vari team #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportface2016 : #F1, #Hulkenberg ancora al posto di #Perez nel GP del 70° anniversario - MarcoColletta : Nico #Hulkenberg correrà anche il Gran Premio del 70° Anniversario dopo che Sergio Pérez è stato trovato nuovamente… - Motorsport_IT : #F1 | #Perez ancora positivo. Al #GP70Anniversario c'è #Hulkenberg - MaxFormulaOne : ???? Orari del weekend - GP 70° Anniversario ???? Seguici su -

