F.1, GP 70 Anniversario - La Mercedes domina le Libere di Silverstone (Di venerdì 7 agosto 2020) Anche nella seconda sessione di prove Libere del GP del 70 Anniversario la Mercedes detta il passo. Lewis Hamilton è stato il più veloce, registrando un tempo di 1:25.606 usando le gomme medie. Alle sue spalle c'è Valtteri Bottas, staccato di un decimo, ma che ha realizzato il suo giro veloce con gomme Soft, in linea teorica una mescola più performante di quella del suo compagno di squadra. Daniel Ricciardo piazza la sua Renault in terza posizione, ma staccato di 8 decimi dalla vetta. L'australiano ha preceduto la Red Bull di Verstappen e le due Racing Point di Stroll e Hulkenberg.Venerdì nero per la Ferrari. Per la Rossa è stata una sessione tutta in salita. Charles Leclerc non è andato oltre il settimo tempo, accusando un distacco di oltre un secondo da Hamilton, mentre Vettel ha avuto ... Leggi su quattroruote

