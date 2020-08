Eurospin vende l’anguria ad un centesimo al kg: e pensare che nel mondo c’è chi paga 150 dollari al kg (Di venerdì 7 agosto 2020) Estate è sinonimo di anguria, frutto dolce e rinfrescante, ideale per combattere il caldo estivo. Ora la catena di discount Eurospin propone un’offerta che farà felici gli amanti di questo frutto. Solo per il 14 agosto, Eurospin venderà l’anguria a soli 0,01€ al Kg. Vista la portata della promozione, valida fino ad esaurimento scorte, gli acquisti saranno limitati a un pezzo per scontrino. Da sottolineare, come riporta il volantino, che “alla filiera agroalimentare è stato corrisposto il giusto prezzo. La differenza di valore rispetto al prezzo di acquisto la mette Eurospin per i suoi clienti”. Dunque, l’anguria ai produttori viene pagata al giusto prezzo, ma questo aspetto non trova grande risalto nel volantino promozionale. Porre ... Leggi su meteoweb.eu

