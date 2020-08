Europa League tabellone quarti: ecco tutti gli accoppiamenti (Di venerdì 7 agosto 2020) per la final eight. L’Inter sfiderà il Bayer Leverkusen L’Inter rimane l’unica squadra in corsa in Europa League. I nerazzurri sfideranno il Bayer Leverkusen lunedì sera a Dusseldorf, mentre lo United se la vedrà con il Copenhagen. Si stringe il cerchio nella final eight, la squadra di Conte è chiamata all’impresa. ecco il tabellone completo dei quarti di finale: Lunedì 10 agosto, ore 21 Manchester United-Copenhagen (Colonia) Inter-Bayer Leverkusen (Dusseldorf) Martedì 11 agosto, ore 21 Shakhtar Donetsk-Basilea (Gelsenkirchen) Wolverhampton-Siviglia (Duisburg) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

