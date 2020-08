Estate Covid, Capri regala 3000 mascherine ai turisti dell’isola (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCapri (Na) – In molti hanno scelto Capri come meta delle proprie vacanze in questa prima Estate in cui il Coronavirus circola ancora liberamente e, per evitare l’aumento dei contagi, l’amministrazione dell’isola ha decido di rendere obbligatorio l’uso della mascherina non solo nei luoghi chiusi ma anche all’aperto. Per far fronte a questa necessità, è nata l’iniziativa “Respira Capri” lanciata dall’amministrazione comunale di Capri e Federalberghi Isola di Capri per distribuire nel fine settimana 3000 mascherine ai turisti che soggiorneranno negli alberghi dell’isola. L’iniziativa nasce dopo l’ordinanza del Comune di ... Leggi su anteprima24

Estate al tempo del Covid in Lombardia: 10 eventi da vivere in sicurezza il 7-8-9 agosto IL GIORNO 'Paesaggi musicali Toscani' rende omaggio a Beethoven

Otto concerti di musica classica, omaggio a Beethoven, nei luoghi più suggestivi della Val d’Orcia nell’estate post emergenza Covid-19. Svelato il programma, dal 14 al 21 agosto, di Paesaggi Musicali ...

Passaggio di consegne, Gianfranco Occhialini nuovo presidente del Lions Club di Urbino

Gianfranco Occhialini è il nuovo presidente del Lions Club di Urbino per l’anno 2020-2021: sabato scorso, nel corso della Festa dell’Estate al ristorante La Ginestra al Furlo, alla presenza di numeros ...

