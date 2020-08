Esposito (Silb-Confcommercio Campania): Per le discoteche norme impossibili. Così si uccide il settore (Di venerdì 7 agosto 2020) Alessandro Esposito, appena eletto presidente della associazione locali da ballo aderente a Confcommercio Campania (nonché socio di molte importanti locali tra i quali la più nota discoteca napoletana La mela che dal 1967 non ha mai cambiato sede battendo ogni record in Europa), denuncia la gravità della situazione e la notevole differenza di comportamento nei confronti di altre realtà imprenditoriali. “Basta guardarsi intorno su una qualsiasi spiaggia, su un treno regionale nelle strade della movida – sottolinea -. Ovunque si vedranno persone molto vicine le une alle altre, spesso senza mascherina. Come mai tanto accanimento contro le discoteche che sono chiuse al 70% dall’8 marzo?”. “La nostra categoria – continua – è fatta da imprenditori ... Leggi su ildenaro

