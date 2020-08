Esportazioni italiane in ripresa a giugno secondo l’Istat. Le fabbriche tedesche si rimettono in moto (Di venerdì 7 agosto 2020) Nuove conferme della graduale ripresa dell’attività economica in Italia e in Europa. Come fa sapere l’Istat, lo scorso giugno le nostre Esportazioni sono cresciute del 14,4% rispetto a maggio. Ancora più marcata la risalita dell’import (+ 16,6%). Il saldo tra valore di export e import è comunque in aumento e positivo per oltre 6 miliardi di euro. Il confronto rispetto al giugno del 2019 mostra ancora i danni della pandemia con le Esportazioni che risultano inferiori del 12% rispetto a quelle di un anno fa. Decisamente meglio comunque rispetto a maggio che si era chiuso con un meno 30%. In giugno le vendite all’estero di made in Italy sono cresciute sia nei paesi europei (+13,3%) che al di fuori del Vecchio Continente (+ 15,6%). Svizzera, ... Leggi su ilfattoquotidiano

