Esplosioni Beirut | il presidente libanese rifiuta le ipotesi di un’inchiesta internazionale

Il presidente libanese Michel Aoun ha respinto oggi le richieste di un'inchiesta internazionale sulle Esplosioni di martedì a Beirut, avanzate ieri da varie parti, compreso il presidente francese Emmanuel Macron durante una visita in Libano. Lo scrive il sito del quotidiano An Nahar, riportando affermazioni fatte da Aoun durante un incontro con un gruppo di giornalisti. Le richieste per un'inchiesta internazionale puntano a "distorcere la verità", ha aggiunto Aoun, sottolineando che ogni verdetto perde di significato se richiede troppo tempo per essere emesso.

