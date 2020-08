Esplosione in un negozio a Livorno: “Hanno lanciato un ordigno” (Di venerdì 7 agosto 2020) Attimi di terrore in pieno giorno a Livorno. Alcuni testimoni hanno visto un uomo lanciare all’interno una scatoletta. Poi lo scoppio. Il fatto è successo nella tarda mattinata di venerdì 7 agosto al civico 29 di via Garibaldi a Livorno. Diversi testimoni hanno visto una persona avvicinarsi al negozio “Il Mercatino” gestito da imprenditori cinesi … L'articolo Esplosione in un negozio a Livorno: “Hanno lanciato un ordigno” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

