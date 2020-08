Esplosione Beirut, preoccupazione per i bambini: «Quello che è successo supera ogni immaginazione» (Di venerdì 7 agosto 2020) Esplosione Beirut Ultime Notizie – Venerdì 7 agosto. È salito a 137 il numero delle persone che hanno perso la vita a causa dalla devastante deflagrazione avvenuta al porto della capitale del Libano. Decine i dispersi, tra cui anche molti bambini. A destare preoccupazione soprattutto le condizioni degli ospedali che sono quasi al collasso. Almeno 300mila gli sfollati. Un’Esplosione violenta, descritta dai media locali come la più grande della storia recente del Paese. Non è ancora chiaro cosa abbia determinato il disastro: il premier Hassan Diab ha fatto sapere che partirà un’inchiesta che dovrà accertare la presenza di quelle 2.750 tonnellate di nitrato d’ammonio immagazzinate negli hangar del porto. Il ... Leggi su urbanpost

