Esodo, sarà un weekend da bollino nero: 4 italiani su 10 in viaggio per le vacanze (Di venerdì 7 agosto 2020) L’indagine della Coldiretti/Ixè: fine settimana critico. Agosto è il mese delle vacanze. Tengono agriturismi, spiagge e montagna. Male gli alberghi Leggi su ilsecoloxix

AgostinisV : Esodo, sarà un weekend da bollino nero: 4 italiani su 10 in viaggio per le vacanze 21milioni di italiani partono p… - ZanellaGiuseppe : RT @LaStampa: Esodo, sarà un weekend da bollino nero: 4 italiani su 10 in viaggio per le vacanze - ElioLannutti : RT @LaStampa: Esodo, sarà un weekend da bollino nero: 4 italiani su 10 in viaggio per le vacanze - FilippoCarmigna : Esodo, sarà un weekend da bollino nero: 4 italiani su 10 in viaggio per le vacanze - lastep440 : RT @LaStampa: L’indagine della Coldiretti/Ixè: fine settimana critico. Agosto è il mese delle vacanze. Tengono agriturismi, spiagge e monta… -

Ultime Notizie dalla rete : Esodo sarà Coronavirus, la ripresa non sarà un pranzo di gala: si ricominci dal lavoro Corriere della Sera