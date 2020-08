Esce oggi Paranà, il nuovo singolo di Karma LaTruth (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo il primo singolo ufficiale “Così Bene” pubblicato il 21 ottobre 2019 con Funkeria Records, venerdì 7 agosto Esce Paranà, il nuovo singolo del rapper salentino Karma LaTruth, prodotto sempre da Funkeria Records, distribuito su tutte le piattaforme digitali da Artist First e promosso da Molly Arts Live. Paranà è un fiume del sud America che attraversa Brasile, Paraguay e Argentina, nonché il nome del locale in cui l’artista rap ha bevuto il primo “shottino” della sua vita. “Sentivo la necessità di celebrare questo momento, che ricordo con un sorriso, trasformandolo in una canzone calda e movimentata.” dichiara ... Leggi su romadailynews

