EscaJazz2020, al via edizione che ha fatto registrare il sold out in 48 ore dall’annuncio (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Angelo all’Esca (Av) – L’Associazione EscaJazz, presieduta da Michele Penta che è anche Direttore Artistico, scalda i motori per l’edizione 2020 del Festival più amato dagli appassionati di jazz in Irpinia. “Abbiamo voluto fortemente seguire le sollecitazioni che ci venivano dal pubblico – commenta Penta – e rispondere alla tristezza del lockdown con una edizione di EscaJazz che di sicuro sarà più complicata e difficile ma che parte direttamente dal cuore. Grandi novità, innanzitutto nelle location e nei modi di accesso alle serate, abbiamo infatti fatto nostre le prescrizioni delle norme anti-covid trasformando la difficoltà in opportunità e trovando spazi naturali bellissimi come alternativa al ... Leggi su anteprima24

