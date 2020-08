Era una dea magrissima negli anni ’90: oggi a 40 anni ha 20 chili in più [FOTO] (Di venerdì 7 agosto 2020) Ve la ricordate bionda, canterina, ballerina e super famosa. E’ trascorso molto tempo da quando, stupenda e irraggiungibile, cantava “Baby, one more time”, con le treccine e la gonnellina scozzese. Avete capito di chi si tratta? Lei è Toxic… Una diva, anche con qualche chilo in più Britney Spears irriconoscibile La popolarissima cantante americana è stata un’icona della musica negli ultimi decenni del Novecento. La sua musica ha fatto divertire e scatenare milioni di persone in tutte le discoteche del mondo. La sua musica è apprezzata da tutti tanto da farsi nominare “Princess of Pop”. I suoi testi sono stati d’ispirazione per molti giovanissimi che a cavallo tra gli anni ’90 e i primi del 2000 ha rivoluzionato la ... Leggi su velvetgossip

Inter : ?? | RECORD Quello di #Lukaku è il gol numero 3?0? in stagione con la maglia dell'Inter ?? L'ultimo giocatore neraz… - carlosibilia : Con la legge contro la violenza in corsia approvata ieri, manteniamo una promessa fatta agli operatori della sanità… - FBiasin : Ogni mattina una Zebra si sveglia e sa che dovrà correre più del Lione o verrà eliminata. Ogni mattina un Lione si… - markkno68939488 : RT @fernandella25: Agli idioti che sono contro il #lockdown vorrei ricordare che questa non era una parata militare?????ma i furgoni dell’es… - UnTemaAlGiorno : RT @SurrealeMaBello: #LaVitaÈfatta di nodi alla gola. Tempo fa a mio papà hanno regalato una bottiglia di vino pregiato per il compleanno.… -

Ultime Notizie dalla rete : Era una I ricordi di Pasquale Damiani danno vita al libro 'C'era una volta Isernia' teleregionemolise.it le tensioni con la cina

NEW?YORK - Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che obbliga la società cinese ByteDance a vendere le attività americane di TikTok negli Stati Uniti, la popolare app di v ...

As Roma a picco in Borsa su timori prezzo Opa e delisting

Non si fermano le vendite sui titoli As Roma con gli operatori in alert circa il prezzo per l'opa obbligatoria che potrebbe essere funzionale al delisting. Le azioni del club giallorosso sono state fe ...

NEW?YORK - Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che obbliga la società cinese ByteDance a vendere le attività americane di TikTok negli Stati Uniti, la popolare app di v ...Non si fermano le vendite sui titoli As Roma con gli operatori in alert circa il prezzo per l'opa obbligatoria che potrebbe essere funzionale al delisting. Le azioni del club giallorosso sono state fe ...