Era Malcolm nella serie Malcolm: oggi a 34 anni, dopo l’ictus [FOTO] (Di venerdì 7 agosto 2020) Malcolm è una serie televisiva andata in onda su Italia 1 tra il 2004 e il 2008. Grazie alle straordinarie prove recitative e alle divertentissime dinamiche mese in scena, la serie ebbe un successo planetario. La sitcom era inoltre caratterizzata dal fatto che Malcolm si rivolgesse direttamente al pubblico, rompendo così la cosiddetta quarta parete. Il protagonista della serie è Malcolm, ragazzo dotato di una straordinaria intelligenza e terzogenito di una famiglia alquanto stravagante. Attorno a Malcolm, ruotano le vicende della sua stramba famiglia. Il ragazzo per le sette stagioni era interpretato da Frankie Muniz che per la sua interpretazione ricette numerose nomination agli ... Leggi su velvetgossip

LMTicino : @Natalia62151318 @lauralauretta4 Malcolm X era musulmano - ddmartinis : @frankiehinrgmc perchè diventati, 50 anni fa era già così,e ci vincevi pure un premio Pulitzer-foto di Malcolm Brow… - GiovaCangemi : @daniel_cuello Bellissima ma angosciante. Il rapporto fra la madre e Malcolm era qualcosa di terribilmente ossessivo e opprimente. -

Ultime Notizie dalla rete : Era Malcolm Perde il pene a causa di una grave infezione, i medici glielo fanno ricrescere sul braccio Il Fatto Quotidiano Il Sesto Senso: il film di Shyamalan compie ventuno anni

Era il 6 Agosto del 1999 quando nelle sale cinematografiche americane veniva proiettato per la prima volta Il Sesto Senso, film rivelazione di M. Night Shyamalan. In Italia il film arrivò qualche mese ...

La copertina dell'album

Metti la puntina sul disco (be’, ai tempi…) ed è come aprire una porta sul caos più totale, distorsioni di chitarra a tutta manetta, la stanza che gira, le luci impazzite come uno stroboscopio interga ...

Era il 6 Agosto del 1999 quando nelle sale cinematografiche americane veniva proiettato per la prima volta Il Sesto Senso, film rivelazione di M. Night Shyamalan. In Italia il film arrivò qualche mese ...Metti la puntina sul disco (be’, ai tempi…) ed è come aprire una porta sul caos più totale, distorsioni di chitarra a tutta manetta, la stanza che gira, le luci impazzite come uno stroboscopio interga ...