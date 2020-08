Emilia Romagna, tornano gli spettatori negli stadi: 1.000 all’aperto, 200 al chiuso (Di venerdì 7 agosto 2020) Fino a 1.000 spettatori per gli eventi sportivi all’aperto e massimo 200 per quelli indoor, distanziamento e posti assegnati, deroghe concedibili in caso di eventi singoli di interesse nazionale e internazionale che si svolgano in impianti di consistenti dimensioni, oltre al pieno rispetto di tutte le ormai canoniche misure di sicurezza. La Regione, con un’ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, vara nuove linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi all’interno di impianti dedicati. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, il pubblico potrà frequentare esclusivamente gli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento. Inoltre, per ogni impianto gli organizzatori dovranno valutare il numero ... Leggi su sportface

Corriere : Emilia-Romagna, Bonaccini: «Io che i populisti li ho battuti dico sì al taglio dei parlamentari» - sbonaccini : Nuovo Patto per il #lavoro e per il #Clima. Illustrato a forze economiche e sociali il progetto per l’Emilia-Romagn… - RegioneER : #Apicoltura. @RegioneER investe 555 mila euro per miglioramento QUALITA' MIELE e ALVEARI. Bando fino al 19/11.… - RobertoKenn19 : RT @RegioneER: Programma straordinario di INVESTIMENTI da 40 milioni per i territori più colpiti dalla pandemia e per quelli montani. Dal 1… - sportface2016 : Nuova ordinanza di #Bonaccini: in #EmiliaRomagna si potrà tornare allo stadio, ecco come -