Emidio Pepe, l'Abruzzo in bottiglia (Di venerdì 7 agosto 2020) Millesimo 1932, oltre 56 vendemmie vissute in prima linea. È nel 1964, infatti, che Emidio Pepe decide di prendere in mano l’azienda del nonno che già alla fine del XIX secolo coltivava la vite e di iniziare a conquistare il mondo imbottigliando i vini d’Abruzzo.Una scelta ardita secondo il padre: “ecco lu matto, mo chi te li cumpra sti buttiglie?”, gli diceva. Un uomo testardo Emidio, dal cuore contadino e l’animo caparbio. E così parte per i primi viaggi, valigia al seguito, cartina stradale tra le mani e la sua macchina che di chilometri in Europa ne ha percorsi a migliaia. Caricava l’auto di vino e via, stava fuori quasi quindici giorni ogni volta per poi tornare nella sua amata terra. Dortmund, Berlino, finanche la Russia. Anche ... Leggi su huffingtonpost

