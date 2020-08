Emergenza Covid-19, giovane donna partorisce al Di Venere dopo ricovero d’urgenza , ma poi risulta positiva al Coronavirus, tutti le pazienti del reparto di ginecologia trasferite e sottoposte a test (Di venerdì 7 agosto 2020) Una giovane donna partoriente, ricoverata d’urgenza all’Ospedale Di Venere di Carbonara è risultata essere positiva al Covid-19. Subito sono iniziate le opere di sanificazione del reparto. La direzione dell’Asl ha disposto l’immediato trasferimento di tutte le degenti del reparto di ginecologia. Tutte le degenti, inoltre, sono state sottoposte a test. Al momento sembra che tutte le pazienti siano risultate negative. La giovane partoriente risultata positiva al Covid 19 è stata trasferita in un altro reparto e ora è isolata dalle ... Leggi su baritalianews

lucianonobili : Su #Alitalia vogliamo vederci chiaro. Il Parlamento non può rimanere all'oscuro su investimenti, piano industriale… - GiuseppeConteIT : Fin dall'inizio abbiamo affrontato l'emergenza #Covid mettendo al primo posto la tutela della salute dei cittadini.…

Raggiunto invece l'accordo sul blocco dei licenziamenti per tutti ancora fino a metà novembre, poi sarà consentito licenziare solo alle aziende che non usino i fondi per la cassa integrazione Covid o ...

