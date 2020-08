Emendamento blocca-trivelle, sindacati: a rischio posti di lavoro e indipendenza energetica (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Perdita di decine di migliaia posti di lavoro e sudditanza energetica dagli Stati esteri. A lanciare l’allarme in merito ad un’eventuale approvazione dell’Emendamento proposto nel decreto Semplificazioni in merito al Pitesai (il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) sono le sigle sindacali Femca-Cisl e Filctem Cgil. “Il Governo non permetta questo scempio e non consenta il blocco delle trivellazioni – ha commentato così la proposta la segretaria generale della Femca-Cisl, Nora Garofalo – è il frutto di un approccio che è solo ideologico davanti ad una problematica che investe tutti i cittadini, perchè si parla dell’autosufficienza del nostro Paese sul fronte delle politiche energetiche. ... Leggi su quifinanza

ettore43911158 : RT @lucianonobili: Ricordate il monopattino? Simbolo della nostra battaglia per portare in Italia la #micromobilita sostenibile, come nelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Emendamento blocca Emendamento blocca-trivelle, sindacati: a rischio posti di lavoro e indipendenza energetica Il Messaggero Emendamento blocca-trivelle, sindacati: a rischio posti di lavoro e indipendenza energetica

(Teleborsa) - Perdita di decine di migliaia posti di lavoro e sudditanza energetica dagli Stati esteri. A lanciare l'allarme in merito ad un'eventuale approvazione dell'emendamento proposto nel decret ...

Ancora ostacoli sulla via della transizione energetica. Il punto di Pirani

Altro che semplificare. Qui si vogliono bloccare del tutto le attività estrattive e di trivellazione per dare un colpo mortale all’industria energetica nella delicata fase di transizione che attende i ...

(Teleborsa) - Perdita di decine di migliaia posti di lavoro e sudditanza energetica dagli Stati esteri. A lanciare l'allarme in merito ad un'eventuale approvazione dell'emendamento proposto nel decret ...Altro che semplificare. Qui si vogliono bloccare del tutto le attività estrattive e di trivellazione per dare un colpo mortale all’industria energetica nella delicata fase di transizione che attende i ...