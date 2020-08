Eleonora Rocchini replica a Oscar Branzani: su Instagram lancia una frecciatina all’ex (Di venerdì 7 agosto 2020) Eleonora Rocchini lancia una frecciatina a Oscar Branzani su Instagram, ecco cosa ha detto l’ex corteggiatrice Si continua a parlare di Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, coppia nata anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nelle ultime settimane si era parlato di un presunto ritorno di fiamma tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. Alcuni indizi lasciavano intendere che i due fossero tornati insieme, erano stati avvistati al mare insieme. Di recente però la Rocchini si è riavvicinata a Nunzio, ... Leggi su nonsolo.tv

Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne‘, è tornata a far parlare di sé per un post pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram. I rumors deg ...Non c’è pace per Oscar Branzani che, solo qualche tempo fa, era stato avvistato in compagnia della ex fidanzata, Eleonora Rocchini. Ad oggi, però, pare che i rapporti tra i due si siano nuovamente int ...