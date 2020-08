“E’ come se l’economia italiana avesse perso Puglia e Umbria”: Mediobanca fotografa l’impatto del Covid (Di venerdì 7 agosto 2020) Cosa resta dopo la tempesta? Lo descrive il report del centro studi di Mediobanca che tira le prime somme sui danni economici prodotti dalla pandemia. come prevedibile il bilancio è drammatico. Due esempi contenuti nello studio rendono particolarmente bene la portata di quello che viene definito uno tsunami. Per il Prodotto interno lordo europeo è come se si fosse del tutto azzerato il contributo di due paesi come Austria e Slovacchia. Per quello italiano come se fossero sparite Puglia ed Umbria. Volano i colossi del web, a picco l’industria automobilistica – Più nel dettaglio, spiega Mediobanca, le aziende che generano la maggior parte dei loro ricavi in Cina e Asia hanno registrato una ripresa delle vendite già a partire da ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Un video che spezza il cuore. Provincia di Pavia, un bimbo di 6 anni, orfano di mamma e papà, viene sottratto allo… - matteosalvinimi : Ora emerge, dopo mesi di silenzi e di bugie, che il governo prima non chiuse le zone rosse colpite dal virus come r… - luigidimaio : C’è chi continua a dire no al taglio dei parlamentari. Lasciateli fare, tanto la storia non si fermerà. Il 20 e il… - oroediamanti_ : RT @obrienbase: raga sono al mare e all’ombrellone di fianco a me c’è una bambina che urla da venti minuti ad un’ape “VAI VIA VAI VIA” senz… - _stan_account_ : RT @taekooksottona: visto che stiamo ancora perdendo, commentate con ogni singolo nome dei bangtan + #ExaARMY #ExaBFF @BTS_twt E TOGLIETE I… -

Ultime Notizie dalla rete : “E’ come Come procede il rapporto tra Vaticano e governo gialloverde Policymakermag